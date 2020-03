Bei der Versammlung war der bisherige Vorsitzende, Ortsvorsteher Hubertus Becker, zur Wiederwahl vorgeschlagen worden. Von den Anwesenden wurde Becker einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Lichtanlage in der Halle erneuert

In seinem Jahresrückblick stellte Becker heraus, dass weiter in die Modernisierung der Bördeblickhalle investiert worden sei. In zahlreichen Arbeitsstunden sei unter anderem die Lichtanlage der Halle erneuert worden.

Weiter wurden eine neue Putzmaschine sowie ein Spielgerät für den Spielplatz angeschafft, führte der Vorsitzende aus.

Becker bedankte sich insbesondere bei Gaby Ludwig, Markus Ehle und Olaf Walter, die ehrenamtlich etliche Stunden Arbeit in der Halle geleistet hätten. Sie erhielten jeweils ein kleines Präsent.

Kellerwände sollen abgedichtet werden

Für 2020 stehe mit Unterstützung der Stadt Borgen­treich die Abdichtung der Kelleraußenwände an, erklärte Becker.