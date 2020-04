In diesem Jahr wird es in Borgentreich keinen Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus geben. Foto: Günter Schumacher

Zum 20. Mal sollte in diesem Jahr der Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus in Borgentreich organisiert werden. Da auch die Entwicklung in den kommenden Wochen nicht vorausgesehen werden könne, werde der bei Pflanzenliebhabern und Hobbygärtnern beliebte Markt auf das Frühjahr 2021 verschoben, berichtet Vorstandsmitglied Georg Sandten, der den Markt seit vielen Jahren gemeinsam mit der Geschäftsstelle der BI organisiert.