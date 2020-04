Borgentreich (WB/vah). Großveranstaltungen in Deutschland sind bis zum 31. August verboten. Doch was eine Großveranstaltung eigentlich ist, ist bislang noch nicht hinreichend geklärt worden. Über die Information, dass in Borgentreich Veranstaltungen ab 50 Personen bis 31. August verboten werden sollen, gab es am Wochenende unterschiedliche Angaben.