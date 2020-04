Der Kiebitz bevorzugt offenes und feuchtes Dauergrünland. Sein Lebensraum – das Feuchtgrünland – ist in Deutschland jedoch selten geworden. Entlang der renaturierten Eder finden Wiesenbrüter wie der Kiebitz jetzt ein neues Rückzugsgebiet. Foto: Frank Grawe

Von Silvia Schonheim

Großeneder (WB). „Ein Hotspot für Wiesenbrüter“, das sollen die Ortwiesen nach der Renaturierung der Eder werden. Das wünscht sich Dr. Burkhard Beinlich, Wissenschaftlicher Leiter der Biologischen Station im Kreis Höxter, für die Flächen zwischen Großeneder und Lütgeneder. Und auch die Artenvielfalt im Wasser soll durch die Verlegung der Eder in ihr ursprüngliches Bett profitieren.

„Letztes Jahr sah die Landschaft nach der Renaturierung noch ganz schön nackt aus. Jetzt kommt die Vegetation aber“, urteilt Dr. Beinlich. Ein Jahr lang – von August 2018 bis August 2019 – wurde im Auftrag der Stadt Borgentreich und gefördert durch das Land NRW an der Maßnahme gearbeitet, indirekt begleitet von der Biologischen Station mit Sitz in Borgentreich.

46.000 Kubikmeter Erde ausgehoben

Für die Neutrassierung des Bachverlaufs wurden 46.000 Kubikmeter Erde ausgehoben. Das Ökosystem werde sich nach dem Eingriff in die Natur langsam entwickeln, ist sich der Leiter der Biologischen Station sicher. Der Zustand der Eder sei vor der Renaturierung nicht gut gewesen: „Mit dem örtlichen Angelverein haben wir vor Beginn der Erdarbeiten eine Elektro-Befischung durchgeführt, damit die Tiere im alten Flussbett nicht auf dem Trockenen liegen“, erläutert Dr. Beinlich. Dabei sei festgestellt worden, dass es neben den eingesetzten Forellen nur wenige andere Fischarten gab.

Nach der Renaturierung werde es bessere Rahmenbedingungen für Gewässerlebewesen geben. Aber das brauche seine Zeit, so der Experte. Als Beispiel nennt er den Bachflohkrebs: „Der ernährt sich von herabfallendem Laub. Aber das gibt es zurzeit noch nicht, weil die alten Baumreihen weggefallen und die neu angepflanzten Bäume noch zu klein sind.“ Den so entstandenen weiten Blick würden hingegen die immer seltener werdenden Wiesenbrüter mögen. Aus diesem Grund wurden zur Beschattung des Gewässers Strauchweiden, die nicht so hoch wachsen, und Erlen gepflanzt.

Natur auf die Sprünge helfen

„Wir haben am Oberlauf bei Großeneder bereits im ersten Jahr nach Abschluss der Maßnahme regelmäßig Kiebitze gesichtet“, freut sich der Biostation-Leiter über erste Erfolge. Für sie und Wiesenvögel wie Wiesenpieper und Feldlerche stellten die Ortwiesen – ähnlich wie der Körbecker Bruch – eines der letzten Rückzugsgebiete dar. „Kiebitze finden es derzeit auf den noch freien Maisäckern schön. Wenn wir Nester finden, gehen wir auf die Landwirte zu und bitten sie, die Gelege bei der Bestellung der Maisäcker zu berücksichtigen“, erläutert Dr. Beinlich.

Um der Natur nach dem Eingriff weiter auf die Sprünge zu helfen, solle neben der Pflanzung von Weiden, Erlen und Schilf in Zukunft auch Saatgut aus der Region auf die Grünflächen ausgebracht werden. „Wahrscheinlich 2021 werden wir Mahdgut aus dem Körbecker Bruch auf die Wiesen entlang der Eder ausbringen. Das fördert den Wiesen-Artenreichtum.“

Rundwanderweg geplant

Ziel sei es, zum Wiesenbrüterschutz eine möglichst große zusammenhängende Feucht-Grünlandfläche zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurde eine städtische Ackerfläche in Größe von rund 4,1 Hektar in das Flurbereinigungsverfahren eingebracht.

Um östlich von Großeneder einen Saumstreifen schaffen zu können, wurde zusätzlich seitens der Stadt eine weitere Fläche in Größe von rund einem Hektar eingebracht.

Um die Eder-Renaturierung erlebbar zu machen, ist ein Rundwanderweg am Gewässer angedacht. Ob diese Idee umgesetzt werden kann, ist noch offen und hängt von der Bewilligung von Fördermitteln ab. Bürgermeister Rainer Rauch: „Der Lückenschluss des Wanderweges von Großen­eder nach Lütgeneder beträgt etwa 1,2 Kilometer. Für die Herstellung des Weges wurden Kosten von rund 50.200 Euro ermittelt.“ Über den gestellten Förderantrag sei noch nicht entschieden.

Über Anträge ist noch nicht entschieden

Zusätzlich sei ein Brückenbauwerk für Fußgänger zur Querung des Überflutungsraumes im Bereich der Eder geplant, circa 20 Meter lang und 1,50 Meter breit. „Die Kosten liegen hier bei etwa 55.000 Euro“, so Rauch weiter. Auch über diesen Förderantrag wurde noch nicht entschieden. Beide Maßnahmen würden nur umgesetzt, wenn das Land NRW sie fördert.