Borgentreich (WB). Einbrecher sind am Wochenende im Bereich Bühne/Manrode unterwegs gewesen, haben Beute gemacht und Schaden angerichtet. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

In der Nacht zu Samstag wurde in die Alsterhalle in Bühne und in das nebenan liegende Feuerwehrgebäude eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Türen auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie Gegenstände von geringem Wert entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag wurde in einem Betrieb für Landtechnik in Manrode an einem Holzrückewagen die komplette Hydraulik abgebaut.

Ob es die selben Täter waren, ist unklar. Hinweise zu beiden Einbrüchen erbittet die Polizei in Höxter unter 05271/9620.