Ein Bagger nagt ganz gewaltig am alten Rewe-Markt in Borgentreich – vielen Borgen­treichern als R-Kauf in Erinnerung. Die rund 1000 Quadratmeter große, angebaute Marktfläche wird abgerissen. Im Erdgeschoss entstehen Büro- und Geschäftsräume, im Obergeschoss soll es sieben Mietwohnungen geben. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Der alte Rewe-Markt in der Bogenstraße – vielen Borgentreichern als R-Kauf in Erinnerung – wird derzeit abgerissen. Architekt Alexander Otto und seine Frau Olga wollen der Immobilie, die fast 15 Jahre leer gestanden hat, neues Leben einhauchen. „Im Erdgeschoss entstehen zwei Einheiten für Büro- und Geschäftsräume. Nach der Sanierung wird es im Obergeschoss sieben Mietwohnungen geben“, erklärt der Borgentreicher.

Die rund 1000 Quadratmeter große, angebaute Marktfläche wird abgerissen. Die Fläche sei nach heutigen Anforderung zu klein für einen Supermarkt, aber zu groß für Gewerbetreibende in Borgentreich. „Zudem gab es hier nach jahrelangem Leerstand nichts Erhaltenswertes mehr“, sagt Alexander Otto. Er plant, dass die Wohn- und Büroräume Ende des Jahres bezugsfertig sind.

Stadt kaufte Leerstand bei Auktion

Gekauft hat Alexander Otto das Gebäude von der Stadt Borgen­treich. Diese hatte die leerstehende Immobilie im März 2018 für 77.000 Euro im Rahmen einer öffentlichen Grundstücksauktion in Köln erworben. Ziel der Stadtverwaltung war es, die Bogenstraße als innerstädtischen Kernbereich wieder mit Leben zu erfüllen.

„Mehrere Interessenten haben sich das Gebäude auch angeschaut, aber es konnte keine entsprechende Folgenutzung gefunden werden“, weiß der Architekt. Daraufhin sei er Ende 2019 mit seiner Frau auf die Idee gekommen, aus dem Leerstand ein Wohn- und Geschäftshaus zu machen.

Rewe zog an die Emmerkertorstraße

Seit Dezember 2005 standen die Verkaufsräume leer. Zuvor hatte dort mehr als 25 Jahre lang Gerhard Meyer einen Rewe-Markt betrieben. Sein Sohn Hartwig Meyer erinnert sich: „Vor 40 Jahren, am 28. April 1980, hat mein Vater den Markt – damals unter dem Namen R-Kauf – in der Bogenstraße eröffnet.“ Er hatte den Markt von der damaligen Eigentümer-Familie Kloidt, die zuvor einen kleinen Lebensmittelhandel betrieben hatte, gepachtet.

Am 13. Dezember 2005 schloss Gerhard Meyer den Rewe-Markt in der Bogenstraße. Sein Sohn Hartwig Meyer eröffnete am darauf folgenden Tag den neuen Rewe-Markt auf einer größeren Verkaufsfläche in der Emmerkertorstraße. Alexander und Olga Otto wagen jetzt eine große Investition und sind beide optimistisch, dass die neuen Wohn- und Geschäftsräume schnell Mieter finden.