Von Ralf Benner

Borgentreich (WB). Die Stadt Borgentreich beabsichtigt, das Stromnetz in der Kernstadt mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres an das Kasseler Energieunternehmen EAM Netz zu verkaufen. Als Gegenleistung dafür soll die Orgelstadt, die seit 2014 bereits Eigentümerkommune der EAM ist, mehr Anteile an dem Energieversorger erhalten.

Die Stromnetze in den übrigen Borgentreicher Ortsteilen gehören schon seit etlichen Jahren EAM. „Als Stadt haben wir keine Möglichkeit, das Netz eigenständig zu betreiben“, sagte Borgentreichs Bürgermeister Rainer Rauch zur Begründung.

Stadt hatte Netz verpachtet

„Unsere Anteile an EAM würden sich durch den Verkauf des Stromnetzes von 0,48 auf 0,61 Prozent erhöhen“, erklärte Rauch auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Der Kaufpreis sei auf Basis eines Gutachtens von einem neutralen Unternehmensbewerter ermittelt worden. Vom Erhalt weiterer Anteile an EAM verspricht sich die Orgelstadt „sichere Dividenden“.

Seit dem 1. Januar 2019 hatte die Stadt Borgentreich das Stromnetz in der Kernstadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke Borgentreich bereits an EAM Netz verpachtet. EAM Netz hatte das Stromnetz in der Kernstadt von den Beste-Stadtwerken übernommen.

Rat bespricht das Thema

Hintergrund war die Entscheidung der Beste-Stadtwerke, die Netze, die von den Mutterstadtwerken in Beverungen, Borgentreich, Steinheim und Warburg gepachtet waren, abzugeben und künftig nur noch auf den Vertrieb zu setzen. Beverungen und Steinheim entschieden sich für einen Verkauf des Stromnetzes an die Westfalen-Weser-Netz (WWN). Die Stadtwerke Warburg wollen ihr Netz wieder selbst betreiben.

Mit dem Verkauf des Stromnetzes und die damit verbundene Gewährung weiterer Anteile an EAM befasst sich der Borgen­treicher Rat am Mittwoch, 29. April, ab 17 Uhr in der Sekundarschul-Aula.