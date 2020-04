Der Popcorn-Verkauf am Kinofenster wird gut angenommen. An diesem Samstag, 2. Mai, bietet Familie Dohmann zum dritten Mal frisches Popcorn zum Mitnehmen an.

Das Central Kino Borgentreich ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Dennoch möchte die Betreiberfamilie den Kontakt zu den Kunden aufrecht erhalten – mit einem Popcorn-Verkauf.

Nach dem Erfolg der Aktion „Pop-up-Store“ in den vergangenen beiden Wochen öffnet sich an diesem Samstag, 2. Mai, erneut das Kinofenster in der Mühlenstraße 12. In der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr können dort Popcorn-Tüten abgeholt werden.

Vorbestellungen sind per E-Mail erbeten (mariadohmann@aol.com). Das frische Popcorn kann am Samstag zu einer vereinbarten Uhrzeit am Central Kino abgeholt werden.