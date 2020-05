Borgentreich (WB). Im Seniorenzentrum Borgentreich strahlen die Augen der Bewohner: bunte Schmetterlinge überall! Kinder aus Rösebeck haben sie gefaltet und als Glücksbringer in die Einrichtung geschickt.

Ins Leben gerufen hat die Aktion eine Rösebeckerin, deren Mutter in der Einrichtung lebt. Sie hat mit Hilfe von Aaron Boenke, Lou Müller und Miles Blömeke 25 Päckchen mit Anleitung und Faltpapier an die Kinder verteilt.

80 fertige Schmetterlinge kamen nun bei den Bewohnern und Mitarbeitern des Seniorenzentrums an.

Überall in der Einrichtung werden jetzt die bunten Schmetterlinge aufgehängt. „Ein bisschen Farbe“ in diesen für alle nicht so leichten Corona-Zeiten.

Danke sagen alle Bewohner und Mitarbeiter für die Mut machenden Schmetterlinge aus Rösebeck.