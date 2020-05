Erinnerungen halten der Forstwirt a.D. Heinrich Wiegard und seine Frau Mechthild in den Händen. In Briefen hat der 1943 von seinem abgeschossenen Flugzeug abgesprungene britische Pilot Douglas Truscott die damaligen Geschehnisse festgehalten. Foto: A. Wilhelms

Von August Wilhelm

Borgentreich (WB). Schöne Erinnerungen an den britischen Piloten Douglas Truscott halten Forstwirt a. D. Heinrich Wiegard und seine Frau Mechthild aus Borgentreich-Borgholz in den Händen. Es sind Briefe, in denen der Kommandant, dessen Bomber 1943 bei Borgentreich-Bühne abgeschossen wurde, die damaligen Geschehnisse festgehalten hat. Das Ehepaar verband eine Freundschaft zu dem Soldaten.

„Als ich den Artikel im WESTFALEN-BLATT (erschienen am 5. Mai 2020) über die Versteigerung der Räder des hier im Krieg abgestürzten englischen Bombers las, dachten meine Frau und ich gleich an den Kommandanten dieses Flugzeuges“, berichtet der 79-jährige Heinrich Wiegard. Die Eheleute leben zwischen Borgholz und Bühne im Waldgebiet „Rotenbreite“ nahe dem Spiegelberg. Nur wenige Kilometer entfernt landete im Zweiten Weltkrieg der Bomber-Kommandant Douglas Truscott mit seinem Fallschirm, dessen Flugzeug nach deutschem Beschuss abgestürzt war.

Kriegserlebnis bewegt

In seinem Brief vom 30. März 2005 an den Vater von Heinrich Wiegard schildert Douglas Truscott eindrucksvoll sein damaliges Kriegserlebnis in Deutschland:

„In der Nacht vom 22. Oktober 1943 waren wir zu siebt auf unserem Heimflug, als wir zweimal von Kampfflugzeugen angegriffen wurden. Bei der zweiten Attacke wurden unsere Motoren zweimal im gleichen Flügel erwischt und ein Feuer breitete sich schnell auf dem Flügel aus, der bei vollem Zustand 5000 Liter Benzin enthält. Ich wusste, dass meine Männer 30 Sekunden Zeit haben, um mit ihrem Fallschirm raus zu springen. Alle kamen raus und fielen in der Nähe von Bad Karlshafen runter. Ich bin weiter geflogen, bis ich sicher war, dass alle draußen waren. Als ich mir meinen Brustfallschirm anschnallte, explodierte das Benzin im Flügel. Ich hatte nur Sekunden, um raus zu kommen, bevor das ganze Flugzeug explodierte. Ich landete auf der Spitze von einem Hügel, wahrscheinlich ‚Auf dem Lammert‘ (Feldflur zwischen Manrode und Klus Eddessen). Mein rechtes Bein war sehr steif, daher lag ich mehrere Stunden unter einer Kiefer.

Der nächste Morgen war Samstag der 23. Oktober. Ich rollte in ein trockenes Flussbett und entfernte meine Fallschirmausrüstung. In dieser Nacht durchquerte ich ein kleines Tal, fand etwas Kohl zu essen und sauberes Tauwasser an Blättern. Als es hell wurde, kam ich nah an ein Dorf. Ich versteckte mich im Stroh an der Seite von einem Heuschober.

Plötzlich steht ein feindlicher Soldat vor der Tür

Der nächste Tag war Sonntag, 24. Oktober. Die Kirchenglocken läuteten und Kinder spielten sehr nah bei mir. Um Mitternacht ging ich quer über die Felder und fand Runkelrüben zu essen und Stroh und Bänder, um meinen Fuß zu verbinden. Ich bin den Weg in Richtung zu eurem damaligen Hof gegangen. Ich habe eine Plastiktüte mit Wasser aus dem Tiertrog gefüllt. Daher haben die Tiere so einen Lärm gemacht, dass ihr die Tür aufgemacht und das Licht angemacht habt. Die einzigen deutschen Worte die ich kannte, waren ‚Danke‘ und ‚Engländer‘. Und ich hörte ‚Komm rein‘.

Ich werde die mir entgegen gebrachte Nettigkeit und die Sorge deiner mittlerweile verstorbenen Frau niemals vergessen. Deine Frau brachte Wasser und wusch mein dreckiges Gesicht. Dann entfernte sie die Bänder und das Stroh von meinem Fuß und lieh mir ein paar Schuhe. Sie setzte mich an den Tisch mit deiner Familie und deinen Eltern. Und ich bekam das gleiche Essen wie deine Familie mit Schinken, Sauerkraut, Brot und Kaffee. Jemand aus deiner Familie schaute mich an und sagte ‚blaue Augen und blondes Haar‘, das hört sich im Englischen so ähnlich an wie ‚blue eyes and blond hair‘, also habe ich es verstanden.

Ich schaute auf einen Kalender an euerer Wand und sah, dass der nächste Tag, der 25. Oktober, mein 21. Geburtstag war. An diesem Tag wollte ich eigentlich nach Hause gehen und bei meiner Sheila um ihre Hand anhalten. Aber ich war nicht in der Lage, es jemandem zu erzählen. Ihr hättet wahrscheinlich nur das Wort ‚birthday‘, also Geburtstag, verstanden. Ich bin so dankbar, dass Sheila und ich euch 50 Jahre später gefunden haben. So dass wir Danke sagen können.“

Schwerer Luftangriff auf Kassel

Am 22. Oktober 1943 fand der schwerste Luftangriff auf Kassel statt. Der damals erst dreijährige Heinrich Wiegard wohnte zu dem Zeitpunkt mit seinen Eltern noch im Forsthaus Eddessen und suchte mit seinem Vater nach dem Absturz das Flugzeug, um eventuell noch Benzin aufzufangen. Von seiner Mutter ließ er sich später von den Geschehnissen erzählen, so auch, wie sie damals plötzlich den feindlichen Soldaten hinter ihrer Kutsche erblickte und ihn zu sich ins Haus holte. Am nächsten Tag musste sie den Kommandant Douglas Truscott am „Posten 6“ (früherer Bahnübergang nahe dem Hof Cloidt) der Wehrmacht abliefern, berichtet Wiegard.

Nach dem Krieg bei den Wiegards zu Gast

Mehrmals war Kommandant Douglas Truscott nach dem Krieg bei den Wiegards zu Gast und hat diese zu Gegenbesuchen in seine Heimat nach Truro in der Grafschaft Cornwall im südwestlichsten Zipfel Englands eingeladen. Auch wenn es nun inzwischen schon Jahrzehnte her ist, so erinnern sich die Eheleute immer noch sehr gerne an den inzwischen verstorbenen sympathischen Gast von der Insel.

Dankbar schrieben Douglas Truscott und seine Gattin der Familie Wiegard in einem Brief vom 12. Juli 1994 über den Aufenthalt bei den Wiegards: „Wir waren überrascht und erfreut über den wundervollen Willkommensempfang den ihr uns bereitet habt, und wir waren sehr glücklich, alle Familienmitglieder bei dem kleinen Teetisch, wir nennen ihn ‚High Tea‘ in England, zu treffen. Wir beide möchten uns sehr dafür bedanken, dass wir so herzlich empfangen wurden. Außerdem war ich sehr erfreut darüber, dass ich durch die Wälder gefahren wurde, um die alte Hofstelle zu finden. Ich war überrascht herauszufinden, wie weit ich von Manrode bis zur Farm und später von der Farm bis nach Borgholz gegangen bin.

Ein englischer Gentleman

Ihr lebt in einem wunderschönen Land und der Ausblick von ‚Auf dem Lammert‘ ist unvergesslich. Wenn wir unsere Fotos abholen, werden wir euch Kopien davon schicken. Mit den besten Grüßen an die ganze Familie und mit vielen herzlichen Grüßen ihr Douglas Truscott, ihre Sheila Truscott.“

„Es war ein toller, liebenswerter, feiner Mann, ein englischer Gentleman.“ erinnern sich Mechthild Wiegard und ihr Mann noch gerne an den britischen Kommandanten, der nach dem Krieg übrigens als Lehrer tätig war. „Jedes Jahr hat er uns einen Kalender aus seiner Heimat Cornwall geschickt.“