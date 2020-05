Diese Grafik hat die Stiftung Armenhospital in Borgentreich zum Jubiläum angefertigt. Sie zeigt den Standort des Gebäudes bis zum großen Stadtbrand im Jahr 1806. Ob dies auch der ursprüngliche Ort der Einrichtung war, ist ungewiss.

Borgentreich (WB/vah/hh). Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Doch so bedrohlich die Situation auch wirkt: Mit Blick auf die vergangenen Jahrhunderte steht fest, dass die Menschen stets von Krankheit oder Gebrechen „heimgesucht“ worden sind. So auch in Borgentreich, wo heute an ein besonderes Datum erinnert wird.

In der Orgelstadt feiert die Stiftung „Armenhospital“ ein beachtliches Jubiläum, eine Institution, die sich seit jeher um Menschen gekümmert hat, die in Not waren und von Krankheit und Armut bedroht wurden.

Erzbischof gratuliert

Heute vor 625 Jahren wurde das Armenhospital gegründet. Noch heute existiert die Einrichtung als Stiftung. Dazu gratulierte jetzt auch Erzbischof Hans-Josef Becker.

Betuchte Bürger rufen 1395 die Stiftung ins Leben

Man schrieb das Jahr 1395, als betuchte Bürger der Stadt Borgentreich die Stiftung „Armenhospital“ ins Leben riefen. Die ehrbaren Stifter, zumeist adligem Geschlechts, deren Namen noch heute bekannt sind, wollten damit einerseits armen, schwachen und bedürftigen Bewohnern helfen und sich mit den guten Taten andererseits ihr eigenes Seelenheil im Jenseits sichern.

Hälfte der Einnahmen für gemeinnützige Zwecke

Aus jener Zeit stammt das heutige Stiftungsvermögen in Form von knapp zehn Hektar Weide, Wald und Ackerland. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sekundarschule ist inzwischen dazugekommen.

Pachteinnahmen und Stromeinspeisung fließen auf das Stiftungskonto. Die Hälfte der Einnahmen, so schreibt die Satzung es vor, muss für gemeinnützige Zwecke wieder ausgeschüttet werden. Darüber wacht die Bezirksregierung in Detmold.

Weil sich um die Armen heute der Staat kümmert, hat sich die Stiftung anderen Zwecken verschrieben und fördert die Senioren- und Jugendarbeit in der Orgelstadt.

Bezuschusst wurden zum Beispiel Jugendräume im evangelischen Gemeindehaus, die Skateranlage im Schulzentrum, die Renovierung der Schützenhalle oder neue Instrumente für den Musikverein. Einen Spendenscheck erhielten auch die Bücherei, das Familienforum, Schützenjugend, Jugendfeuerwehr, der VfR, das Seniorenzentrum, die AWO und der Freundschaftsverein Rue.

Unterstützung für mehr als 20 Projekte

Vierstellige Förderbeträge werden Jahr für Jahr zur Verfügung gestellt – „in mehr als 20 Projekte“, wie Stiftungsvorsitzender Andreas Geihsen berichtet.

Ursprünglich diente der Stiftungserlös ausschließlich dem Betrieb des vermutlich 1395 errichteten Armenhospitals. Bis zu zwölf in Not geratene Menschen fanden dort Zuflucht.

Ursprünglicher Standort des Hospitals ist nicht bekannt

„Auf die Frage, wo sich das Ur-Hospital genau befand, lässt sich derzeit nur sagen, dass alte Karten und das Stadtarchiv keine Anhaltspunkte dazu geben“, berichtet der Vorsitzende. Zu oft habe es in Borgentreich gebrannt.

Historiker vermuten aber, dass es am Steinweg nahe dem heutigen Pfarrheim stand. Dort befand sich zumindest bis zum großen Stadtbrand im Jahr 1806 das Hospital. Es wurde durch die Flammen jedoch so beschädigt, dass es nicht wieder aufgebaut wurde. Das Gelände wurde an die Stadt verkauft.

Der Stiftungszweck war damit entfallen – die Stiftung selbst blieb, führte fortan aber ein Schattendasein. Die Stadt Borgentreich verwaltete das Stiftungsvermögen und kümmerte sich um die Verpachtung der Ländereien.

2001 kommt neues Leben in die alte Stiftung

Im Jahr 2001 beschloss der Rat, der alten Stiftung frisches Leben einzuhauchen. Mit einer zeitgemäßen Satzung wurde ein Vorstand gebildet, der sich aus je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, der im Stadtrat vertretenen Parteien sowie dem Ortsvorsteher zusammensetzt.

Um die geschäftliche Verwaltung kümmert sich weiterhin die Kommune.

Gefördert werden seither Vereinsprojekte unterschiedlichster Art. Mittlerweile wurden über 20 Vereine bei ihren Aktionen unterstützt.

„Dass keine Anträge eingereicht oder vorhandene Fördergelder nicht vergeben wurden, ist bisher noch nicht vorgekommen“, berichtet Andreas Geihsen. Im Gegenteil: „Bedarf ist immer da, und dass es diese Stiftung gibt, ist in den Vereinen auch gut bekannt.“ Natürlich sei die Stiftung gemeinnützig anerkannt und demnach auch selbst berechtigt, Spenden entgegenzunehmen und Spendenquittungen auszustellen.

Keine Jubiläumsfeier in diesem Jahr

Trotz des eindrucksvollen Jubiläums muss die Stiftung auch den Umständen der Corona-Pandemie Rechnung tragen: „Eine Jubiläumsfeier findet dieses Jahr im klassischen Stil nicht statt“, berichtet der Stiftungsvorsitzende.