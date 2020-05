Andreas Suermann (von links) soll die SPD weiter im Westfalenparlament in Münster (LWL) vertreten, Gaby Römer und Marcel Franzmann wollen für den Kreistag in Höxter kandidieren. Das letzte Wort hat die Kreisdelegiertenkonferenz im Juni. Foto: SPD Borgentreich

Borgentreich/Willebadessen (WB). Der SPD-Stadtverband Borgentreich hat sich für die Kommunalwahl am 13. September festgelegt und will nach eigenem Bekunden „ein starkes Team nach Münster und Höxter“ schicken. „Die Kommunalwahl nähert sich in schnellen Schritten und trotz der Corona-Pandemie laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.