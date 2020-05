Hostien in einer Schale: Die Erstkommunionfeiern im Pastoralverbund Borgentreicher Land werden wegen der Corona-Krise erst im September und Oktober abgehalten. Foto: dpa

Strenge Vorgaben

Weil die Corona-Krise andauert, gelten für die neu bekannt gegebenen Termine strenge Vorgaben und Verhaltensregeln. Demnach wurden nun die Erstkommunionfeiern für jede Kirchengemeinde einzeln geplant, um die Gruppen möglichst klein zu halten.

Aufgrund der großen Gruppen in Borgentreich und Borgholz hat sich der Pastoralverbund dazu entschlossen, jeweils zwei Feiern abzuhalten. Die Eltern sollen die Aufteilung in Absprache mit dem Pastoralverbund selbst in die Hand nehmen, um etwa bestehende Freundschaften unter den Kindern zu berücksichtigen.

Anders als ursprünglich vorgesehen, wird Vikar John Paul den Erstkommunionfeiern in Borgholz, Natzungen und Natingen vorstehen, da Pastor Martin Tilles während der neuen Termine Urlaub hat. In den anderen Kirchengemeinden hält Pfarrer Werner Lütkefend die Feiern ab.

Gemeindegesang

Noch sei nicht absehbar, unter welchen genauen Bedingungen die Feiern in den Kirchen stattfinden können. Abgewartet werden müssten unter anderem die Vorgaben zum Gemeindegesang und zum Einsatz von Musikgruppen. Ob und in welcher Form ein Liedheft für die Feiern erstellt oder überhaupt genutzt werden darf, stehe ebenfalls noch nicht fest.

Für Jubelkommunikanten ist die Teilnahme als Gruppe bei der Erstkommunion aus Platzgründen in diesem Jahr nicht möglich. Die Anzahl der Plätze in den jeweiligen Kirchen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

„Zu diesem Thema bleiben wir im Pastoralteam und mit den Kirchenvorständen der jeweiligen Gemeinden im Gespräch und informieren Sie“, erläutert die Gemeindereferentin.

Übungstermine

Ursprünglich waren zwei weitere Weggottesdienste geplant. Aufgrund der Abstandsregelungen können sie nicht wie gewohnt gefeiert werden. Die Inhalte sollen nun in die Übungstermine integriert werden. Auch die in der Gruppenstunde gestalteten und befüllten Weihwasserflaschen werden bei dem Übungstermin gesegnet.

Dankandachten und -messen

Die Dankandachten und -messen entfallen in diesem Jahr. Vorgesehen war im Rahmen der Feiern etwa die Möglichkeit zur Segnung der geschenkten Andachtsgegenstände. Diese Segnung sei in Absprache mit dem jeweiligen Geistlichen trotzdem möglich. Die Spendentüten werden beim Übungstermin ausgeteilt und können in der Erstkommunionmesse wieder abgegeben werden.

Das sind die neuen Termine

Borgentreich: 1. Gruppe 13. September, 19 Uhr, Pastor Lütekfend; Üben: 9. September, 16 Uhr; 2. Gruppe 13. September, 21 Uhr, Pastor Lütekfend: Üben: 10. September, 16 Uhr.

Natzungen: 13. September, 10.30 Uhr, Vikar John Paul; Üben: 11. September, 16 Uhr.

Großeneder: 20. September, 9 Uhr, Pastor Lütkefend; Üben: 17. September, 16 Uhr.

Bühne/Muddenhagen: 20. September, 11 Uhr, Lütkefend; Üben: 16. September, 16.30 Uhr.

Lütkeneder: 4. Oktober, 9 Uhr, Pastor Lütkefend; Üben: 2. Oktober, 16 Uhr.

Borgholz: 1. Gruppe 4. Oktober, 19 Uhr, Vikar John Paul; Üben: 29. September, 16 Uhr; 2. Gruppe 4. Oktober, 21 Uhr, Vikar John Paul; Üben: 2. Oktober, 16 Uhr.

Manrode: 4. Oktober, 11 Uhr, Pastor Lütekfend; Üben: 29. September, 16.30 Uhr.

Körbecke: 11. Oktober, 9 Uhr, Pastor Lütkefend; Üben: 8. Oktober, 16.30 Uhr.

Natingen: 11. Oktober, 10.30 Uhr, Vikar John Paul; Üben: 9. Oktober, 16 Uhr.

Rösebeck: 11. Oktober, 11 Uhr Pastor Lütekfend; Üben: 9. Oktober, 16 Uhr.