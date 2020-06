Es gibt Waffeln: Matthias Hartmann hat Leckereien für seine Familie abgeholt. Er hatte auf diesen Moment eine knappe Dreiviertelstunde warten müssen, so groß war der Andrang am Verkaufswagen von Kornelia Arendes in der Neutorstraße. Foto: Astrid E. Hoffmann

Borgentreich (WB/aho). Eigentlich säumen die Menschen an Pfingsten die Straßen beim Schützenfest, dieses Jahr standen Hunderte in gebotenem Abstand in der Neutorstraße in Borgentreich, um eine der Waffelspezialitäten von Kornelia Arendes zu ergattern.