Borgentreich (WB) Am Wochenende nach Pfingsten, dem so genannten Dreifaltigkeits-Sonntag, wird in Borgentreich-Großeneder traditionell Schützenfest gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei ein strahlendes Königspaar mit seinem Hofstaat, eine herrlich geschmückte Ederhalle, ein Festumzug bei prächtigem Sonnenschein und vielen Besuchern aus nah und fern und nicht zuletzt ein gutes Gespräch bei einem kühlen Glas Bier.