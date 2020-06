Von Ralf Benner

Schließung aus privaten Gründen

„Es waren keine wirtschaftlichen Gründe, die mich zu diesem Schritt bewogen haben, sondern in erster Linie ganz private, familiäre Gründe“, sagt Hans-Georg Becker im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Die Bühner haben sich bei mir im Laden getroffen. Das ist Dorfleben für mich“, bedauert der 60-Jährige seine Entscheidung. Becker, der in den vergangenen Jahren bereits seine Bäckerei und das Lebensmittelgeschäft in Daseburg sowie die Bäckerei-Filiale in der Warburger Altstadt aufgegeben hat, will sich in Bühne um eine Nachfolgelösung bemühen und die Geschäftsräume, die seiner Familie gehören, nun vermieten. Diese Bemühungen laufen derzeit noch.

Einen neuen Betreiber zu finden, sei in diesen Zeiten sicherlich nicht ganz so einfach, aber die wirtschaftliche Lage des Marktes könne sich durchaus sehen lassen. „Wir haben täglich im Schnitt um die 130 Kunden im Laden gehabt“, berichtet Becker. Auch viele Ausflügler, etwa Motorradfahrer auf dem Weg nach Trendelburg, hätten im Alsterdorf gerne einen Zwischenstopp eingelegt und sich in dem Markt immer einen Kaffee gegönnt, erinnert sich Becker.

Neuer Betreiber gesucht

In den vergangenen Jahren habe er zudem in Ausstattung und Einrichtung des Geschäfts investiert und ein Konzept entwickelt, um den Laden während der Öffnungszeiten mit einer Person betreiben zu können, um so Personalkosten einzusparen, erläutert der Daseburger. „Das Konzept hat sich bewährt und ist für einen neuen Betreiber sehr interessant“, ist Becker von dem Geschäftsmodell „Dorfladen“ überzeugt. Investiert werden müsse allerdings in die Modernisierung der Kühlung, um diese stromsparend zu betreiben. Interessierte, die das Lebensmittelgeschäft im Bühner Ortskern weiter führen möchten, können sich direkt an den Daseburger (Telefon 05641/8166) wenden.

Die Schließung des einzigen Lebensmittelgeschäfts im Alsterdorf „stellt einen erheblichen Verlust von Lebensqualität dar, gerade für die älteren Dorfbewohner“, sagt Willi Waldeyer (72). Ein Dorfladen sei nicht bloß Einkaufsstätte, sondern ganz entscheidend auch Treffpunkt für den Austausch von Meinungen und Gesprächen, führt der Bühner aus. „Neben dem Lebensmittel- und Backwarenangebot gab es auch eine ‚Kaffeeecke‘, wo sich die Senioren täglich zum Plausch trafen“, berichtet er.

Dorfgemeinschaft könnte Laden führen

Waldeyer, der bei der Kommunalwahl als CDU-Ratskandidat ins Rennen gehen möchte und in Bühne das Amt des Ortsvorstehers anstrebt, will sich darum bemühen, dass es im Alsterdorf auch weiterhin einen Dorfladen gibt, der vielleicht sogar von der Dorfgemeinschaft betrieben werden könnte – ganz nach dem Vorbild des sogenannten „Bürgerladens“ in Dringenberg. Unterstützt wird er bei seinem Vorhaben von Ga­briele Klare und Otto Lenz.

In Dringenberg hat sich Waldeyer schon einmal über Geschäftsmodell und Organisation des dortigen Dorfladens informiert sowie über die Akzeptanz des Geschäfts in der Bevölkerung. „Die Zukunft des Dorfladens in Bühne liegt mir sehr am Herzen“, bekräftigt Waldeyer. „Bevor es unsererseits aber weitere Bemühungen gibt, eine Weiterführung des Lebensmittelgeschäfts zu ermöglichen, wollen wir zunächst die Nachfolgebemühungen von Hans-Georg Becker abwarten“, führt der Bühner aus. „Ich möchte dem Ehepaar Becker für den 14-jährigen Betrieb des Ladens danken und hoffe, dass ein Nachfolger noch gefunden wird.“