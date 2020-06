Mit dem nötigen Mindestabstand haben die Teilnehmer der CDU-Stadtverbandsversammlung in der Borgentreicher Schützenhalle am Montagabend Platz genommen. Für alle 13 Wahlbezirke des Stadtgebietes Borgentreich sind die vom Vorstand aufgestellten Mandatsbewerber ohne Gegenkandidaten mit großer Stimmenmehrheit gewählt worden. Foto: August Wilhelms

Von August Wilhelms

Borgentreich (WB). Nun kann die Kommunalwahl am 13. September für die CDU Borgen­treich kommen. Der Stadtverband hat am Montagabend bei seiner Mitgliederversammlung in der Schützenhalle die Ratskandidaten – unter den Bedingungen der Corona-Pandemie – gewählt. Ihren Bürgermeisterkandidaten Nicolas Aisch hatten die Christdemokraten bereits bei ihrer Versammlung am 23. Januar festgelegt.