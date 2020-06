Wie berichtet, hatte der Muddenhagener Valentin Hermann sein Mandat für diesen Wahlbezirk zurückgegeben und war im Streit aus der Partei ausgetreten. Vor dem Hintergrund der Kontroverse zwischen SPD-Stadtverband und Hermann ist laut Hermann am Sonntag in Borgholz eine neue Wählergemeinschaft gegründet worden. Das Vorhaben war von Hermann gegenüber dieser Zeitung bereits angekündigt worden.

UWB tritt an

Die neue Wählergruppe, die von zehn Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen wurde und nun bei der Kommunalwahl am 13. September antreten will, trägt den Namen „Unabhängige Wählergemeinschaft der Orgelstadt Borgentreich“ (UWB). Ihr Vorsitzender ist Franz-Josef Wegener, derzeit unabhängiger Ratsherr und Sprecher der Borgentreicher Bürgerfraktion. Der Ortsvorsteher von Borgholz war selbst viele Jahre Mitglied der SPD und führte auch die Fraktion der Sozialdemokraten im Borgentreicher Rat an.

Dem Vorstand der neu gegründeten UWB gehören außerdem Uwe Tegethoff aus Borgholz als stellvertretender Vorsitzender und Johannes Rehrmann als Kassierer an. Beisitzer sind Stefan Waldeyer und Ludger Schabedoth. Valentin Hermann bekleidet im Vorstand der Wählergemeinschaft jetzt das Amt des Schriftführers.

Differenzen

Die SPD hatte Valentin Hermann für den Wahlbezirk Manrode/Muddenhagen als Kandidaten aufgestellt und ihm Platz zehn auf der Reserveliste zugedacht. Wenig später hatte Hermann, der als SPD-Mitglied im Ortsverband Bad Karlshafen geführt wurde, jedoch das Mandat zurückgegeben und schwere Vorwürfe gegen die Borgentreicher SPD-Führung, speziell gegen Stadtverbandschef Marcel Franzmann, erhoben. Es habe inhaltliche Differenzen zwischen ihm und der SPD-Führung beispielsweise zum Thema Windkraft gegeben. Mit seinem Austritt aus der SPD sei er schließlich einem möglichen Parteiausschluss zuvor gekommen.

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Marcel Franzmann, der auch stellvertretender Kreisvorsitzender seiner Partei ist, wehrt sich gegen die Vorwürfe des aus der Partei ausgetretenen ehemaligen Ratskandidaten Valentin Hermann. Franzmann wirft seinem ehemaligen Parteikollegen aus Muddenhagen vor, Sachverhalte zu verdrehen, falsch wiederzugeben und zudem auf eine sehr persönliche Ebene zu ziehen.

Wahlprogramm

Noch in dieser Woche will der neue Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Franz-Josef Wegener, dem Wahlleiter der Stadt Borgen­treich, Bürgermeister Rainer Rauch, die Satzung der UWB vorlegen. Zuvor seien aber noch kleinere Formalitäten zu erledigen.

In einer weiteren Versammlung will die Unabhängige Wählergemeinschaft der Orgelstadt Borgentreich dann am Sonntag, 28. Juni, die Kandidaten für die Wahlbezirke sowie die Reserveliste zur Kommunalwahl am 13. September festlegen. Dann wollen die Unabhängigen nach Angaben von Valentin Hermann auch ihr Wahlprogramm öffentlich präsentieren, das bereits während der Gründungsversammlung verabschiedet worden sei.