„Vertrauensbruch“ ein Fall fürs Gericht

Verbale Entgleisung?

Mit der angeblichen verbalen Entgleisung von Franz-Josef Wegener muss sich nun das Landgericht Paderborn befassen, denn die Firma mit Sitz in einem Warburger Industriegebiet sowie deren Geschäftsführer haben Wegener verklagt. Die Klageschrift ist am 8. April eingereicht worden. Der vorläufige Streitwert wird mit 10.000 Euro angegeben. Die anwaltlichen Schreiben sowohl der Kläger als auch des Beklagten liegen dem WESTFALEN-BLATT vor.

In der Klageschrift beantragt der Warburger Rechtsanwalt Alexander Jakobs im Auftrag seiner Mandanten, dass Wegener es unter Androhung eines Ordnungsgeldes (250.000 Euro) beziehungsweise einer Ordnungshaft zukünftig unterlässt, zu behaupten, die Geschäftsführer seien Alkoholiker und die gesamte Belegschaft habe ein Alkoholproblem.

Rufschädigung

Derartige Aussagen seien rufschädigend und erfüllten zudem den Straftatbestand der Beleidigung und Verleumdung: „Eine Klageerweiterung behalten sich die Kläger ausdrücklich vor.“ Es bestünden umfangreiche Ansprüche der Kläger gegenüber dem Beklagten auf Unterlassung, Widerruf, Schadensersatz, Einforderung einer Geldentschädigung oder auch Gegendarstellungen.

Als Zeuge für die mutmaßlichen Entgleisungen Wegeners wird zur Begründung das Ratsmitglied Hubertus Herbold angeführt, Bürgermeisterkandidat der SPD. Herbold, so heißt es in der Klageschrift, habe sich schließlich dazu entschlossen, „offen zu legen, dass der Beklagte derlei Äußerungen getätigt hat“. Beim Vorliegen von Straftatbeständen gebe es für Ratsmitglieder keine Verschwiegenheitspflicht, daher sei es unerheblich, ob die Äußerungen im öffentlichen oder nicht-öffentlichen Teil der Sitzung erfolgt seien.

Mittlerweile ist Hubertus Herbold mit dem Versuch gescheitert, mit Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Minden zu verhindern, dass der Rat über seinen möglichen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht öffentlich berät oder beschließt. Seinen Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, lehnten die Richter ab. Darüber informierte Bürgermeister Rainer Rauch am Dienstag in der jüngsten Ratssitzung. Da er besagten richterlichen Entscheid zunächst abgewartet habe und die vorgeschriebene Ladungsfrist inzwischen verstrichen sei, werde das Thema aber erst in der nächsten Sitzung auf der Tagesordnung stehen, führte Rainer Rauch aus.

Missverständnis

Franz-Josef Wegener bestreitet die ihm zur Last gelegten Äußerungen. Der Borgholzer fühlt sich missverstanden. „Der Beklagte sieht verständlicherweise keine Veranlassung, sich für eine ihm unterstellte Äußerung zu entschuldigen, die er nicht getätigt hat. Er kann die vollkommen unverhältnismäßige Reaktion der Kläger nur vor dem Hintergrund erklären, dass seine Äußerungen falsch wiedergegeben wurden und es sich somit um ein Missverständnis handelt“, schreibt seine Münsteraner Anwältin Marie-Luise Kruse in der Klageerwiderung. Kruse beruft sich dabei auch auf eine Niederschrift über die fragliche Sitzung des Borgentreicher Rates, die von Bürgermeister Rainer Rauch geleitet wurde.

Feucht-fröhliche Feier

Demnach habe Wegener, als in der Ratssitzung die Frage diskutiert wurde, ob der Stadtrat der Einladung der Kläger in die Warburger Firma folgen solle, knapp von einem Vorfall berichtet, der sich Monate zuvor zugetragen haben soll: Laut Klageerwiderung habe sich einer der Kläger – so wörtlich – „im Rahmen einer privaten Abendveranstaltung, bei der ausgiebig Alkohol konsumiert worden war, abfällig über den amtierenden Bürgermeister und die Verwaltung der Stadt Borgentreich geäußert. Erkennbar angetrunken gab der Kläger demnach lautstark kund, dass er den Bürgermeister aus dem Amt jagen wolle, um dann selbst mit einer Halbtagsstelle Bürgermeister zu werden. Als der Beklagte dies hörte, forderte er den ihm bis dato unbekannten Kläger auf, derartige Äußerungen zu unterlassen“.

Wegener habe in der Ratssitzung darauf hingewiesen, dass es vor diesem Hintergrund nicht angebracht sei, der Einladung der Kläger zu folgen, führt seine Rechtsanwältin weiter aus. Zeuge Herbold habe sich zwischenzeitlich telefonisch bei Wegener entschuldigt und versichert, „weder den Namen des Beklagten noch den Wortlaut des streitgegenständlichen Zitats gegenüber den Klägern erwähnt zu haben“, heißt es in der Klageerwiderung.

Vertraulichkeit gebrochen

Franz-Josef Wegener, so legt seine Rechtsanwältin ausführlich dar, habe sich inhaltlich zu einem Tagesordnungspunkt geäußert und seine Rechte als Ratsmitglied und Fraktionssprecher wahrgenommen. Zudem im Rahmen des nicht-öffentlichen Teils. Jedes Ratsmitglied müsse auf die durch die Gemeindeordnung NRW geschützte Vertraulichkeit nicht-öffentlicher Sitzungen vertrauen können, stellt Anwältin Marie-Luise Kruse abschließend fest.

Ein Verhandlungstermin vor dem Landgericht Paderborn wurde noch nicht anberaumt. In dem Rechtsstreit geht es nämlich auch um die Zuständigkeit der Gerichte. Strittig ist unter den Parteien, ob Land-, Amts- oder Verwaltungsgericht für den Fall zuständig sind. Gegebenenfalls käme auch eine gütliche Streitbeilegung vor dem Güterichter in Frage.