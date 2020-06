„Hörspiele“ mit Sicherheitsabstand

40 Jahre Orgelmuseum Borgentreich – Festkonzert in der Kirche

Borgentreich (WB). Die inzwischen traditionelle Konzertreihe „Klangvolle Hörspiele im Zauber des Barocks“ in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zu Borgentreich beginnt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verspätet und in abgespeckter Version.