Borgentreich (WB). Zur nächsten Kommunalwahl in Borgentreich tritt ein weiter Bewerber an. Die neu gegründete Unabhängige Wählergemeinschaft der Orgelstadt Borgentreich (UWB) will aktiv in das Wahlgeschehen bei der kommenden Kommunalwahl am 13. September eingreifen.

Von Westfalen-Blatt