„MNSpro Cloud ist seit Jahren im praktischen Einsatz und hat sich bereits in diversen Schulformen bewährt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Im ersten Schritt steht die bessere Vernetzung und der Austausch der Lehrer im Fokus. Mit MNSpro Cloud werden Schulen Nutzer einer neuen Generation von Schul-Services.“

iPads für zwei Jahrgänge

Ohne Server vor Ort sollen IT-Management, Kooperation und Lern-Management mithilfe einer Cloud-Lösung in der Grundschule umgesetzt werden. Im zweiten Schritt sollen dann die Schüler mit in das System aufgenommen werden. „Wichtig ist es aber auch alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten“, erklärt Marlies Müller, Schulleiterin der Grundschule.

Das Kollegium der Grundschule freue sich schon auf die neuen Möglichkeiten des Systems. „Zudem soll es zukünftig eine ‚Eins zu eins‘-Ausstattung an iPads für Schüler der dritten und vierten Jahrgangsstufe für die Nutzung im Unterricht an der Grundschule geben. Abzuwarten ist aber noch, welche Fördermöglichkeiten bestehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gelder aus Digitalpakt

„Die Gelder des Digitalpaktes sind ebenfalls schon eingeplant und sollen für eine noch bessere digitale Infrastruktur der Grundschule vorgesehen werden“, erläutert Rolf Husemann, Leiter des Fachbereichs II (Ordnungsamt, Schule, Wahlen).

Thomas Jordans, Geschäftsführer von AixConcept, erläutert: „Uns ist wichtig, eine Lösung zu schaffen, die den Schulen Vorteile bringt und zukunftsfähig eingesetzt werden kann. Sie erhalten ein System, das zukunftssicher und unabhängig vom Server vor Ort ist.“

Systemlösung befürwortet

Nicolas Aisch, Medienberater des Kreises Höxter, befürwortet die Einführung dieser Systemlösung. Es füge sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur ein und bringe alle notwendigen Mittel für eine zukunftsfähige, digitale Schullandschaft mit.