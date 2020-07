Am 15. März 2020 ist Ludwig Wilhelms in körperlicher und geistiger Frische 95 Jahre alt geworden. Aufgrund der Corona-Pandemie gratulierte die Kolpingsfamilie Natzungen erst jetzt seinem besonderen Jubilar in dessen Wohnung. Gleichzeitig überreichten ihm Josef Böhner und Otto Wilhelms vom Kolpingvorstand neben dem Geburtstags-Präsentkorb auch die Urkunde des Kolpingwerkes Deutschland für seine 70-jährige Mitgliedschaft.

Der Kolping-Ehrenvorsitzende Josef Böhner erinnerte bei seiner Gratulation auch an die früheren Aktivitäten des Jubilars in der Kolpingsfamilie. Ludwig Wilhelms gehörte in den 50er und 60er Jahren zu den Akteuren, die beim Laienspiel der Kolpingsfamilie die Zuschauer begeisterten.