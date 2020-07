Drei Wegkreuze gesegnet

Borgentreich-Großeneder (WB). Einen weiten Blick über die Börde und zum Hüssenberg haben die Besucher des Wegkreuzes am Alfredshöher Weg in Großeneder. Frisch gepflückte Wiesenblumen in einer Vase am Fuße des Kreuzes locken Hummeln und Bienen an.

Von Verena Schäfers-Michels