Kranz am Ehrenmal niedergelegt

Nach einer kurzen Ansprache von Oberst Elmar Nolte, der vor allem Danke sagte für das Zusammenstehen in diesen nicht einfachen Zeiten, hieß es „Stillgestanden und Augen rechts“. Die kleine Schützenabordnung mit Fahnen stimmte das „Deutschlandlied“ an. Die Schützenbrüder Günter Müller und Karl Wieners brachten den Kranz zum Gedenken an die Toten am Ehrenmal an.

Das somit noch ein Jahr länger amtierende Königspaar Niclas Stickeln und Lene Nolte war mit ihrem Hofstaat ebenfalls erschienen. Auf Abstand wurde die Waffelbude von Kornelia Arendes aufgesucht. Ihre Spezialitäten gelten inzwischen als „Geschmack vom Schützenfest“, dass viele vermissen. Der Heimatschutzverein versüßte den Gästen den Kauf, denn er gab einen kleinen Obolus dazu.