Lob an Helferteam der Lourdesgrotte

Borgentreich(WB). In diesem Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie bislang noch keine Andachten zur Ehren der Gottesmutter an der Lourdesgrotte in Borgentreich stattfinden. Vor allem im Marienmonat Mai werden viele Gläubige die sonst üblichen Feiern dort vermisst haben. Nun endlich hat der Pfarrgemeinderat um seine Vorsitzende Ruth Müller am Sonntagabend eine Marienfeier an der Nachbildung der Lourdesgrotte begehen können.

Von August Wilhelms