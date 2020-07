Bühnerin ist OWLs beste Bäder-Fachkraft

Drei Jahre Lehre

Pia Heise begann am 1. August 2017 ihre Ausbildung bei der Orgelstadt. Während ihrer dreijährigen Lehre unter der Anleitung von Thorsten Müller, Schwimmmeister für Bäderbetriebe im Hallen- und Freibad, besuchte sie jeweils an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Bielefeld und nahm an einigen Lehrgängen teil.

Die theoretische Abschlussprüfung fand in Bielefeld statt. Dort wurden die vier Fächer Schwimm- und Rettungslehre, Badebetrieb, Bäderorganisation und Wirtschaft abgefragt. Den praktischen Prüfungsteil absolvierte Pia Heise dann in Dortmund. Fertigkeiten beim Retten und Erstversorgen, Schwimmen, bei der Besucherbetreuung und dem Schwimmunterricht wurden dort abgefragt.

In der DLRG aktiv

Pia Heise war schon immer in der DLRG-Ortsgruppe Natzungen aktiv und bekam während ihrer Borgentreicher Realschulzeit dadurch die Idee, ihr dreiwöchiges Schulpraktikum im November 2015 im Warburger Hallenbad zu machen. „Dies hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich während der Sommerferien im darauf folgenden Jahr in Borgentreich ein freiwilliges Praktikum im Freibad absolviert habe“, erinnert sich die 19-Jährige glücklich.

Borgentreichs Schwimmmeister Thorsten Müller hatte ihr damals den Vorschlag gemacht, sich doch um einen Ausbildungsplatz zur Fachangestellten für Bäderbetriebe der Stadt Borgentreich zu bewerben. Eine gute Wahl.

Das Ziel: Der Meistertitel

Als weiteres Ziel möchte die Bühnerin nun gerne auch den Abschluss zum Meister für Bäderbetriebe machen. „Dies ist allerdings erst nach mindestens zwei weiteren Jahren Berufserfahrung möglich, die ich noch sammeln muss“ berichtet Pia Heise.

Bürgermeister Rainer Rauch gratulierte seiner erfolgreichen Mitarbeiterin nicht nur zur bestandenen Prüfung, sondern auch als bester Absolventin in Ostwestfalen-Lippe: „Das ist heute ein erfreulicher Anlass.“ Die Stadt Borgentreich beschäftige viele Auszubildende in ihrer Verwaltung, vor allem in den städtischen Kindergärten, sagte Rauch.