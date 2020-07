Kyffhäuser feiern 115-Jähriges

Die Kameradschaft in Bühne wurde 1954 als erste im Altkreis Warburg wieder gegründet. Aus Anlass der Corona-Pandemie fiel das geplante Kyffhäuserfest am letzten Juniwochenende aus. Allerdings hisste der Verein an besagtem Wochenende die Fahnen an der Alsterhalle und am Torhaus in Bühne. Dem schlossen sich die anderen Vereine und ein Großteil der Bevölkerung aus Bühne an und schmückten ihre Häuser mit Fahnen.

Zur Feier des Jubiläums wurde eine heilige Messe in der St.-Vitus-Kirche abgehalten – mit anschließender Kranzniederlegung und Ehrung der Toten am Ehrenmal, welches zum 50-jährigen Bestehen der Kameradschaft am 4. Juli 1954 unter großer Anteilnahme der Bühner zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges eingeweiht wurde. Zur Kranzniederlegung hielt Vorsitzender Gerhard Konze eine eindringliche Rede, der anschließende Festzug durch Bühne konnte allerdings wegen Corona nicht stattfinden.