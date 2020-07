Vereinsmensch will authentisch bleiben

Die SPD schickt den 52-Jährigen bei der Kommunalwahl ins Rennen um das Bürgermeisteramt. „Die Chancen stehen so gut wie nie“, meint Hubertus Herbold mit Blick auf seinen CDU-Gegenkandidaten. „Wir haben beide keine Verwaltungserfahrung.“ Er wisse aber, dass die Stadtverwaltung Borgentreich gut aufgestellt ist. Aus diesem Grund scheue er die neue Herausforderung nicht: „Es sind ja Leute da, die sich in ihren Fachgebieten auskennen.“

Lebensgroßer Metall-Hubbi mit Trompete

Die Wahlkampfbesprechungen finden zurzeit in seinem Wohnzimmer statt – am großen Tisch mit ausreichendem Abstand. Hubertus Herbold lebt im Elternhaus in Borgentreich, sein Bruder Christoph samt Familie wohnt ebenfalls dort. Eine Etage über ihm. Bereits an der Haustür werden Besucher von einem lebensgroßen Metall-Hubbi mit Trompete in der Hand begrüßt – „ein Geschenk zum 50. Geburtstag“.

Das Proben im Musikhaus ruht momentan corona-bedingt. Ab und an greift Hubertus Herbold deshalb zu Hause zur Trompete. Auftritte, Schützenfestumzüge oder Konzerte gibt es aber nicht. Langeweile bekommt der 52-Jährige deshalb aber nicht.

In der Woche arbeitet er bei der Firma Phönix Armaturen-Werke in Volkmarsen, im Bereich Nukleartechnik. Samstags steht er mit seinem Bruder Bernd, der ebenfalls in Borgentreich wohnt, auf der Baustelle. Die beiden Brüder haben einen ehemaligen Bauernhof mitten in der Orgelstadt gekauft. „Seit einem Jahr bauen wir den Hof um. Alte Stallgebäude haben wir bereits abgerissen“, sagt Herbold. Viele Arbeiten erledigen die Brüder in Eigenleistung oder mit Hilfe aus der Familie. „Ein Jahr wird der Umbau wohl noch dauern“, schätzt er. Am Ende sollen zwei Mietwohnungen in dem ehemaligen Bauernhof entstehen.

Gerne unter Menschen

Seit acht Jahren ist Hubertus Herbold für die SPD Mitglied des Stadtrates. In dieser Funktion wird er oft von Bürgern auf aktuelle kommunalpolitische Themen angesprochen – auch in der Freizeit. Hubertus Herbold ist gerne unter Menschen, sei es privat, durch den Musikverein, die SPD oder auch auf Gruppen-Skireisen. „So weiß man, wie die Stimmung bei den Leuten ist. Eigentlich bin ich als Ratsherr immer im Dienst. Das wird als Bürgermeister noch mehr der Fall sein“, weiß er. Vielleicht sei es da von Vorteil, dass er alleinstehend ist.

Wenn Herbold zum Bürgermeister gewählt werden sollte, möchte er andere Themen als sein CDU-Amtsvorgänger Rainer Rauch in den Vordergrund rücken: „Die Vereinsarbeit kommt zu kurz. Ich möchte das Ehrenamt mehr unterstützen – und zwar nicht nur finanziell.“ Das Ehrenamt verdiene mehr Anerkennung und Stärkung, sagt der Borgentreicher. Er muss es wissen, schließlich ist Herbold in vielen Vereinen aktiv.

Sollte er Bürgermeister werden, will sich der 52-Jährige für ein familienfreundliches Borgentreich stark machen. Erhalt und Förderung der Grund- und der Sekundarschule hätten oberste Priorität. Gleiches gelte für die Kindergärten. Schülerbeförderung, örtlicher Nahverkehr und hausärztliche Versorgung müssten verbessert, die Attraktivität der Bäder gesteigert und deren Erhalt gesichert werden. Zudem sei wichtig, dass in den Ortschaften Bauplätze vorgehalten werden.