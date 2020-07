Der Zahn der Zeit hat mittlerweile an dem Gedenkstein genagt und ihm stark zugesetzt, so dass eine Restaurierung dringend geboten war. Wie Georg Schaltenberg, ehemaliger Vorsitzender der CDU Bühne, berichtete, war der Stein auf Initiative der Christdemokraten vor knapp 30 Jahren an zentraler Stelle im Ort, gegenüber der Gaststätte Dewender, auf einer städtischen Grünfläche errichtet worden. Nun war eine „Auffrischung“ des Steins nötig. Grünalgen hatten den Stein verunziert und auch seine Inschrift „3. Oktober 1990 – Deutsche Einheit“ war unleserlich geworden.

Beim Seniorenstammtisch, der sich an jedem Donnerstag in der Gastwirtschaft Dewender trifft, hatte Schaltenberg auf den verwitterten Stein hingewiesen. Wilhelm Waldeyer ergriff sofort die Initiative. Durch Selbsthilfe, aber auch mit Unterstützung von fleißigen Helfern, sorgte er für die Aufarbeitung des Gedenksteins.

Nachbar Werner Hengst stellte den Stromanschluss bereit. Vito Bataglio entfernte mit dem Hochdruckreiniger den Algenbelag. Johannes Denecke hat die Inschrift neu ausgemalt – „Vorbildlich hat er das gemacht, das muss besonders erwähnt werden“, sagt Wilhelm Waldeyer. Namens der CDU Bühne sagte Waldeyer, der das Amt des Ortsvorstehers anstrebt, allen Helfern Dank. „Der Stein und die Grünanlage zieren nun wieder das Ortsbild“, stellte er fest.