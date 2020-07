Das erklärten Borgentreichs Bürgermeister Rainer Rauch und die Architekten Marc Kornhoff (Büro Rasche, Manrode) und Alexander Otto (Büro Köhler + Otto, Bad Wünnenberg) vor Ort. Als einer der ersten Bereiche wurde die Fassade des großen Sitzungssaales fertig. Dass die Sanierung etwas gebracht habe, dies sei dort bereits im Frühjahr deutlich geworden – weil der Raum beim Aufheizen deutlich schneller warm wurde. Und es auch blieb.

Auch die Rückseite des Rathauses ist mittlerweile fertig. Wie berichtet waren dort Fachleute beim Abnehmen der alten Fassade auf einen Schädlingsbefall gestoßen. Ein Marder hatte dort gelebt – und seine Spuren hinterlassen. „Das Mauerwerk musste zwar nur partiell gereinigt werden. Aber wo der Marder war, da wütete er richtig“, erklärt Alexander Otto.

Marder wütet in der Dämmung

So habe das Tier die alte Dämmung angegriffen und ganze Gänge hineingerissen bzw. gefressen. An manchen Stellen sei sogar gar keine Dämmschicht mehr vorhanden gewesen: Beim Abnehmen der alten Fassade schauten die Arbeiter dann direkt auf den Untergrund. „Und das wäre noch über Jahre so weitergegangen“, ergänzt Marc Kornhoff. „Das ist der Grund, warum wir die Restaurierung machen mussten“, betont Rainer Rauch.

Nachdem das Mauerwerk an diesen Stellen grundgereinigt wurde, gingen die Arbeiten weiter. Durch Frosttage und Corona wurden sie etwas ausgebremst. So kommen die Fassadenplatten in Holzoptik aus Spanien, die hellgrauen Platten stammen aus den Niederlanden. Im Februar sollten sie da sein. Pünktlich zum Shutdown waren die Lastwagen dann unterwegs – und blieben an den Grenzen hängen.

„Ausgerechnet bei diesem Projekt. An keiner anderen Baustelle hatte ich diese Probleme. Wäre der Shutdown vier Wochen später gekommen, dann hätten wir das gar nicht gemerkt“, sagt Otto. Vier bis sechs Wochen seien die Arbeiten dadurch verzögert worden. „Stillstand hatten wir an der Baustelle aber nicht.“ So konnte zwischenzeitlich etwa die Unterkonstruktion ausgerichtet werden, ebenso wurden die neuen Alu-Fensterbänke montiert.

Fotovoltaikanlagen auf Garagen

Auch wurden Schäden im Fensterbereich beseitigt. Die Dachdecker und Maler konnten zudem ihre Arbeiten beenden. Zudem wurden die geplanten Fotovoltaikanlagen auf den vier Garagen installiert. „Die speisen auch schon ein“, sagt Rauch. Mit dem Strom werden neben dem Rathaus auch das städtische Elektroauto und die beiden E-Bikes versorgt. Die Anlage liefert etwa 9500 bis 12.600 kWh. Wie berichtet, wäre eine größere Anlage, die auf dem Rathausdach montiert werden könnte, aufgrund der zurzeit niedrigen Einspeisungsvergütung unwirtschaftlich.

Im Zuge der Restaurierung der Borgentreicher Rathausfassade soll die Beleuchtung des Außenbereiches neu gelöst werden. Dafür haben sich die Architekten einen Lichtexperten ins Boot geholt. Die nötigen Kabel wurden bereits verlegt, bald sollen die neuen LED-Module installiert werden.