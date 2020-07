Kunst im Dorf

Ferienprojekt mit 30 Stühlen in Borgentreich-Lütgeneder

Borgentreich (WB). Wer Lust auf Kunst hat, kann in ein Museum gehen oder einfach einen Spaziergang durch Lütgeneder machen. In Vorgärten, vor der Weißholzhalle oder am Straßenrand der Borgentreicher Ortschaft sind die Ergebnisse eines Ferien-Kunstprojektes zu sehen. 30 Stühle, die mit viel Kreativität und jeder Menge Farbe zu tollen Kunstwerken geworden sind, überraschen bei einem Dorfrundgang.