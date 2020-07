Mit Druckluft betrieben

Mit Hilfe der erhöhten Sirenenfrequenz kann nun auch auf weitere Entfernung rechtzeitig gewarnt werden. Der Löschgruppenführer hatte die Idee bei dem Mitarbeiterprogramm „Aktiv vor Ort“ eingereicht. Dies ist ein Projekt der innogy Westenergie, bei dem sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2.000 Euro für das Projekt. Innogy Westenergie möchte so das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter unterstützen.

Bei dem Projekt packte Olaf Walter dann auch selbst tatkräftig mit an: „Die vier Hörner der Martin-Anlage werden mit Druckluft angetrieben. Ich habe die Luftleitung vom Kompressor bis zu den Hörnern verlegt. Diese wiederum sind so abgestimmt, dass eine schöne und laute Tonfolge erreicht wird.“

Vorher nur Elektro-Horn

Der gesamte Umbau der Anlage wurde zusammen mit engagierten Freiwilligen in Eigenregie vollzogen. „Da wir oft zwischen verschiedenen Nachbarorten unterwegs sind, war es uns wichtig, auf einen lauteren Alarmton umzubauen“, erklärte Olaf Walter.

Vor dem Umbau war der Einsatzwagen der Rösebecker, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser an Bord (TSF-W), nämlich mit einem Elektro-Horn ausgestattet. Das macht zwar auch Lärm, ist aber deutlich leiser als ein Drucklufthorn.