Sachpolitiker mit Leib und Seele

Peter Maier (unabhängig) will Bürgermeister von Borgentreich werden

Borgentreich (WB). Drei Stunden hat Peter Maier hinter dem Steuer seines Autos gesessen, um von seiner Heimatstadt Höchstadt an der Aisch im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Mittelfranken nach Borgentreich zu fahren. Er will als unabhängiger Kandidat mit Unterstützung der FDP Bürgermeister der Orgelstadt werden.