Borgentreich (WB). 40 Jahre wird das Orgelmuseum in Borgentreich alt. Das wird nun mit einem Festkonzert gefeiert. Es läutet am Samstag, 29. August, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist die diesjährige Konzertreihe rund um die Barockorgel in Borgentreich ein.

Von Westfalen-Blatt