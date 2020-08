Kleine Boule-Meisterschaft geplant

Einzel-Turnier als Kreismeisterschaft

Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach wurde auf Initiative von Boule-Pionier Geraldo Swania aus Beverungen ein Einzel-Turnier als Kreismeisterschaft organisiert. Mit nur wenigen Teilnehmern aus sechs Orten wird auf verschiedenen Boule-Anlagen gespielt.

Die Gründe für die Absage der großen Turniere: „Das macht einfach keinen Spaß,“ erklärt Turnier-Organisator Winfried Gawandtka. „Abstand halten und Hände-Desinfektion wären zwar möglich, aber es käme nicht die richtige Stimmung auf“, ergänzt er. Denn die Turniere sind bei den Kugelsportlern immer gut belegt, um die zwanzig Zweier-Teams wetteifern um Punkte und Sieg, außerdem stehen die freundschaftlichen Kontakte der im ganzen Kreis Höxter wohnenden Boule-Spieler hoch im Kurs.

Kleine Wettkämpfe in den Orten

Die geschätzt 120 Aktiven kennen sich alle gut und pflegen eine freundschaftliche und sportliche Gemeinschaft. „Nach dem absoluten Lock-Down wurden die Bedingungen für Sport im Freien etwas gelockert,“ berichtet Gerd Hartmann von den Borgentreicher „Bouletten“. „Seit etlichen Wochen können wir uns – mit Abstand und ohne direkten Körperkontakt – wieder zum Spielen treffen.“

Zu der Kreis-Einzelmeisterschaft haben sich nun Akteure aus Beverungen, Wehrden, Borgentreich, Bonenburg, Brakel und Brenkhausen angemeldet. In jedem der Orte werden kleine Einzelturniere „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Auf die sonst übliche Ausgestaltung mit Mittagsimbiss, Getränken und Pokalpreisen wird verzichtet. „Alle Teilnehmer müssen vorher gelistet sein und sich zur Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften verpflichten.“

Bahn hat einen neuen Belag

In Borgentreich wurde derweil an einer weiteren Neuigkeit gefeilt: Dort erhielt die Boule-Bahn einen Granit-Split-Belag. Damit soll die Spielweise optimiert werden. Notorische „Kugelroller“ haben in der Orgelstadt damit jetzt schlechte Karten.

In Eigenleistung haben die „Bouletten“ dafür einen etwa drei Zentimeter dicken Belag aus Granit-Schotter aufgebracht. „Damit gleicht der Untergrund mehr den Bodenverhältnissen anderer Bahnen in Kreis,“ erläutert Gerd Hartmann, „und wir müssen uns anderswo nicht mehr so stark umstellen.“

Nähere Informationen zu Boule im Kreis Höxter gibt es unter boule-wbde.jimdosite.com .