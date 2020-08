Windkraft-Situation verbessern

Borgentreich (WB). Das Thema Windkraft hat zuletzt für viel Ärger in Borgentreich gesorgt. Dass die Anlagen hauptsächlich in einer Konzentrationszone rund um Bühne/Muddenhagen entstehen sollen, stößt den Einwohnern der Orte mächtig auf. „Was kann die Stadt tun, um die Situation vor allen für die betroffenen Windkraft-Orte zu verbessern?“, fragt das WESTFALEN-BLATT in einer vierten Runde die drei Borgentreicher Bürgermeisterkandidaten.

Von Westfalen-Blatt