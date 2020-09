150 Mitglieder, Schützen und Gläubige beten wie seit 1924 an der Klus Eddessen

Borgentreich (WB/auwi). Einer alten Tradition folgend finden sich die Kameraden der Borgentreich-Bühner Kyffhäuser schon seit 1924 an jedem ersten Sonntag im September zum Feldgottesdienst an der Klus Eddessen ein. In diesem Jahr konnte sie auch Corona nicht stoppen.