Kinder sprühen Graffitis

Borgentreich (WB). „Wir machen die Gemeinde bunt”, das verspricht Olga Honl, Leiterin der Offenen Tür im Katharina-von-Bora-Haus in Borgen­treich. Buchstäblich bunt, denn die Kinder haben am Sonntag, 13. September, beim Fest der Offenen Tür auf der Wiese des evangelischen Gemeindehauses am Lehmberg 7 die Gelegenheit, zur Spray-Dose zu greifen, um Graffitis auf die Wände zu bringen.

Von Westfalen-Blatt