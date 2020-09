Historische Ratsbücher retten

„Nun können wir wieder ein wertvolles Zeugnis Borgentreicher Geschichte sichern“, freut sich Bürgermeister Rainer Rauch über den ergangenen Bewilligungsbescheid. Die BKM führt ein Millionen schweres Sonderprogramm durch, das sich die Erhaltung der schriftlichen Zeugnisse der deutschen Kultur zur Aufgabe gemacht hat. Es wird betreut durch die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) an der Staatsbibliothek zu Berlin. Die Stadt Borgentreich trägt die eine Hälfte der durch die Restaurierungsmaßnahme entstehenden Kosten, die BKM steuert die andere Hälfte bei.

BKM-Sonderprogramm

Stadtarchivar Jörg Kohlhase hatte schon im Vorjahr ein über drei Jahre gehendes Projekt „Rettung der frühneuzeitlichen Borgentreicher Überlieferung“ konzipiert und zu Beginn des Jahres den Antrag auf Förderung dieses Projekts durch das BKM-Sonderprogramm gestellt.

Restauriert werden nicht nur die Borgentreicher Ratsprotokolle von 1690 bis 1804, sondern auch ein zu der Zeit gehöriger Katasterband der Borgentreicher Feldmark, verschiedene Bauerschaftsbücher und die Borgholzer Stadtrechnung von 1690 bis 1756. „Was jetzt noch bleibt, sind die Borgen­treicher Stadtrechnungen des 18. Jahrhunderts und die alten Borgholzer Ratsprotokolle. Das muss einem Folgeprojekt vorbehalten bleiben“, erläutert der Stadtarchivar.

Im Internet einsehbar

Denn es kommen schon bei diesem Projekt auf die Stadt Kosten in Höhe von etwa 15.000 Euro zu. „Aber nach der räumlichen wie ausstattungsmäßigen Erneuerung unseres Archivs in den vergangenen drei Jahren liegen solche Projekte ganz auf derselben Linie“, stellt der zuständige Fachbereichsleiter Rolf Husemann fest. „Es gilt, die Zeugnisse der Vergangenheit einer ihnen gemäßen Wertschätzung zuzuführen.“ Unmittelbar anstehende Aufgabe sei es jetzt, einer Fachfirma die durchaus schwierige Restaurierungsaufgabe anzuvertrauen, teilt der Stadtarchivar mit.

Unabhängig aber von dieser geförderten Maßnahme will die Stadt Borgentreich noch mehr tun: Die alten Stadtbücher sollen im Zuge ihrer Restaurierung auch gleich digitalisiert und ins Internet gestellt werden. Das bedeutet dann, dass sie, ohne in die Hand genommen werden zu müssen, für jeden zugänglich werden, der in der Lage ist, sich in die altertümliche Schrift dieser Bücher einzulesen.