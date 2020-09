CDU verliert Mehrheit im Rat

Der unterlegene SPD-Bürgermeisterkandidat sieht den Verlust der CDU-Mehrheit im Rat als Erfolg: „Auch wenn wir das wohl nicht selbst erreicht haben, sondern eher der neu gegründeten Unabhängigen Wählergemeinschaft zu verdanken haben, ist das positiv für Borgentreich.“ Man müsse mehr im Rat diskutieren. „Die CDU“, so Herbold, „kann jetzt nicht mehr machen, was sie will.“

CDU-Fraktion sucht Partner

Das weiß auch die CDU. Sie sucht jetzt nach einem Partner, wie Fraktionsvorsitzender Alexander Otto auf Nachfrage bestätigte. Noch am Montag wollte er ein erstes Gespräch führen. „Eine Koalition ist nicht unser Ziel. Jede Fraktion soll für sich bleiben. Wir suchen einen Partner“, betonte Otto im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

„Wir sind aber sehr erfreut, dass wir unseren Bürgermeister Nicolas Aisch durchgekriegt haben“, sagte Otto. Dennoch könne er mit dem Ergebnis der Ratswahl nicht zufrieden sein. Drei Gründe macht der Fraktionsvorsitzende für den Stimmenverlust von 13,8 Prozent verantwortlich. Zum einen sei der Bundestrend auch in Borgentreich zu spüren: „Die CDU verliert Stimmen an die Grünen und freie Wähler.“

Zweitens sei die Kommunalwahl personenbezogen: „Es wird auch an dem einen oder anderen Kandidaten gelegen haben. So tut es mir um unsere Ortsvorsteherin Katharina Nolte in Lütgeneder leid. Aber Peter Wille von der SPD hat einen guten Wahlkampf gemacht. Drittens hatten wir in den vergangenen Jahren auch keine einfachen Themen. In den Bergdörfern hat auch das Thema Windkraft eine Rolle gespielt.“ So ging es für die CDU im Stimmbezirk Bühne-Siedlung von 52,5 Prozent auf 17,5 Prozent runter. Ähnlich katastrophal waren die Verluste in Manrode (2020: 65,5/2014: 86,9) und Muddenhagen (27,1/68,4).

Trotzdem wolle die CDU nicht den Kopf in den Sand stecken. Alexander Otto: „Wir sind optimistisch und wollen gucken, wie es in den nächsten fünf Jahren im Rat weitergeht.“

SPD-Fraktion zufrieden

In der SPD wird die CDU wohl keinen Partner finden. SPD-Fraktionsvorsitzender Hubertus Eikenberg: „Ich bin der Meinung, dass wir in der Opposition bleiben.“ Er glaubt, dass es für den neuen Bürgermeister schwierig werden wird.

Die SPD sei zufrieden mit dem eigenen Wahlergebnis von 26,2 Prozent: „Wir haben unsere sieben Ratsmandate gehalten und sogar zwei Direktmandate geholt.“ Ein besonderer Erfolg sei der Sieg von Peter Wille in Lütgeneder. „Wir haben das Anrecht“, so Eikenberg, „den Ortsvorsteher vorzuschlagen.“ Ob es dazu kommt, wisse er aber noch nicht. „Denn wir werden uns im Rat mit dem Thema befassen, ob es in Zukunft nicht Bezirksausschüsse geben sollte.“

In Bühne – eigentlich SPD-Hochburg – sind die Sozialdemokraten vom Wähler abgestraft worden. „Das Thema Windkraft war hier ausschlaggebend“, meint Hubertus Eikenberg. Überrascht war die SPD vom Stimmverlust in den beiden Stimmbezirken aber nicht: „Wir wussten, dass uns hier Ungemach droht.“ In Bühne-Ortskern holte die SPD 14,6 Prozent – 2014 waren es noch 58,7. Fast zehn Prozent Verlust gab es auch im Stimmbezirk Bühne-Siedlung.

UWB drittstärkste Kraft

Ordentlich durcheinander gewirbelt hat das Ergebnis der Ratswahl in Borgentreich die neu gegründete Unabhängige Wählergemeinschaft. Die UWB-Mitglieder, die der SPD zumeist aus Unzufriedenheit mit dem Führungsstil im Stadtverband den Rücken gekehrt haben, sind aus dem Stand heraus drittstärkste Kraft geworden – mit 13,6 Prozent.

Drei Ratsmandate erhält die neue Fraktion, zwei Direktmandate und eines über die Reserveliste. Die UWB hat der CDU in vielen Stimmbezirken hohe Verluste eingebracht und auch der SPD Stimmen genommen.

Franz-Josef Wegener, Sprecher der UWB, ist stolz auf das Ergebnis. Er hat seinen Wahlbezirk Borgholz-Ortskern direkt gewonnen. „Hier war das Wahlergebnis eher personenbezogen. Dass Stefan Waldeyer den Stimmbezirk Bühne-Siedlung haushoch gewonnen hat, hat auch mit dem Thema Windkraft zu tun“, urteilt er. „Unser Wahlergebnis zeigt, wie unzufrieden viele mit der Politik der anderen großen Fraktionen sind. Das Wahlergebnis tut der CDU richtig weh“, urteilt Wegener.

Die UWB hat gleich in zwei Ortschaften das Vorschlagsrecht für das Amt des Ortsvorstehers: „In Muddenhagen werden wir den Posten neu besetzen – mit Valentin Hermann“, kündigt Wegener an. Denis Müller (CDU) soll dort abgelöst werden. Wegener selbst wird Ortsvorsteher in Borgholz bleiben: „Unser eigentliches Ziel ist aber, dass in größeren Orten Bezirksausschüsse gebildet werden. Falls uns das nicht gelingt, bleibt es beim Ortsvorsteher.“ In Bühne fehlen der UWB sieben Stimmen, um auch dort den Ortsvorsteher vorschlagen zu dürfen. Der bisherige Amtsinhaber Edgar Fels (SPD) wird den Posten verlieren. Die CDU wird Willi Waldeyer vorschlagen.

Wahlbeteiligung

Trotz Corona und dank der Briefwahlmöglichkeit (1274, 17 Prozent) wollte ein Großteil der Borgentreicher bei der Kommunalwahl mitbestimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,03 Prozent (2014: 64,17). 4917 Wähler gaben ihre Stimme ab (77 ungültig).

Der neue Stadtrat

Insgesamt sind 26 Ratssitze verteilt worden. Die CDU erhält elf Ratsmandate und verliert somit vier Sitze. Die SPD ist weiterhin mit sieben Vertretern im Rat. UWB und Grüne haben jeweils drei und die FDP zwei Sitze. Folgende Ratsherren und Ratsdamen sitzen für die CDU im Stadtparlament: Hubertus Geilhorn, Alexander Michael Stüve, Bernhard Tewes, Michael Reddemann, Ansgar Johannes Anton Henke, Ulrich Redeker, Detlef Unger, Benedikt Dierkes, Rafael Weber (alle Direktmandat). Mit Alexander Otto und Denis Werner Müller konnten nur zwei Kandidaten der CDU über die Reserveliste einziehen.

Für die SPD errangen Hubertus Herbold (Borgentreich, Wahlbezirk 10) und Peter Wille (Wahlbezirk 90) Direktmandate. Über die Reserveliste ziehen diese Sozialdemokraten ein: Julia Franzmann, Gabriele Römer, Hubertus Eikenberg, Stefan Wäsche und Gina Sophie Stock.

Zur Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen gehören Christian Riepen, Lorenz Sökefeld und Vera Prenzel (alle Reservelistenplätze).

Die FDP errang zwei Sitze. Jan Gerrit Möltgen und Robert Martin Prell sitzen im Stadtrat.

Für die UWB haben Franz-Josef Wegener (Wahlbezirk 40) und Stefan Waldeyer (Wahlbezirk 70) ein Direktmandat errungen. Uwe Teget­hoff zieht über die Reserveliste in den Rat.

Ergebnisse der Ratswahl

Gesamt: CDU 41,82 (Kommunalwahl 2014: 55,6); SPD 26,24 (27,1), Grüne 9,9 (8,2); FDP 8,5 (5,2); UWB 13,6 (-)

Borgentreich Nord/West: CDU 31,6 (39,4); SPD 45,9 (44,9); Grüne 15,3 (7,6); FDP 5,1 (8,2); UWB 2,1 (-)

Borgentreich Süd/West: CDU 45,7 (44,5); SPD 29,7 (37,3); Grüne 19,9 (15,5); FDP 2,5 (2,7); UWB 2,2 (-)

Borgentreich Ost: CDU 37,8 (56,2); SPD 26,7 (28,7); Grüne 8,1 (12,4); FDP 25,5 (2,7); UWB 2,0 (-)

Borgholz Ortskern: CDU 18,5 (25,1); SPD 10,7 (14,1); Grüne 3,7 (3,8); FDP 22,4 (13,4); UWB 44,6 (-)

Borgholz Nord: CDU 37,1 (42,5); SPD 9,1 (32,3); Grüne 4,8 (3,2); FDP 5,4 (22,1); UWB 43,6 (-)

Natingen: CDU 73,3 (78,0); SPD 8,3 (11,6); Grüne 8,9 (4,6); FDP 3,2 (5,8); UWB 6,4 (-)

Bühne Ortskern: CDU 37,8 (33,9); SPD 14,6 (58,7); Grüne 8,9 (4,2); FDP 30,2 (3,2); UWB 8,6 (-)

Bühne Siedlung: CDU 17,5 (52,5); SPD 29,2 (39,0); Grüne 5,2 (5,0); FDP 4,0 (3,6); UWB 44,0 (-)

Großeneder: CDU 42,4 (73,5); SPD 39,4 (13,6); Grüne 11,1 (9,9); FDP 2,7 (3,0); UWB 4,4 (-)

Großeneder/Lütgeneder: CDU 59,0 (62,0); SPD 33,0 (28,2); Grüne 4,0 (4,2); FDP 1,0 (5,6); UWB 3,0 (-)

Lütgeneder: CDU 21,5 (48,7); SPD 74,3 (44,0); Grüne 2,3 (5,1); FDP 0,8 (2,2); UWB 1,1 (-)

Körbecke: CDU 45,7 (69,5); SPD 32,5 (6,4); Grüne 17,6 (20,6); FDP 3,3 (3,6); UWB 0,9 (-)

Manrode: CDU 65,5 (86,9); SPD 8,2 (5,8); Grüne 5,6 (5,5); FDP 4,5 (1,8); UWB 16,1 (-)

Muddenhagen: CDU 27,1 (68,4); SPD 0,8 (24,8); Grüne 6,8 (4,5); FDP 2,3 (2,3); UWB 63,2 (-)

Natzungen/Drankhausen: CDU 68,2 (Natzungen: 64,0/Drankhausen: 80,5); SPD 4,5 (20,1/7,3); Grüne 17,8 (8,7/0,0); FDP 3,6 (7,1/12,2); UWB 5,9 (-)

Rösebeck: CDU 56,2 (74,4); SPD 36,0 (22,5); Grüne 1,3 (2,2); FDP 2,2 (1,0); UWB 4,4 (-)

Körbecke/Rösebeck (neuer Stimmbezirk): CDU 52,8 (-); SPD 28,3 (-); Grüne 17,0 (-); FDP 0,0 (-), UWB 1,9 (-).

Ein Kommentar von Silvia Schonheim

Obwohl die CDU mit Nicolas Aisch den neuen Bürgermeister stellt, ist sie der Verlierer der Wahl. Die Fraktion muss nun um einen Partner im Rat werben, damit die Kommunalpolitik weiter funktionieren kann.

Vielleicht lohnt sich ein Gespräch mit der UWB – gemeinsame Schnittpunkte sind vorhanden, Gesprächsbereitschaft wohl auch. Schnell einig wird man sich sicherlich nicht werden. In einigen Punkten eventuell gar nicht. Die Themen Windkraft oder Bildung von Bezirksausschüssen bergen Diskussionsstoff. Um eine Partnerschaft – wenn die CDU schon keine Koalition sucht – möglich zu machen, sind aber Kompromisse nötig. Schließlich hat der Wähler so entschieden.

Bis zum 1. November haben die Christdemokraten Zeit, sich von dem desolaten Wahlergebnis zu erholen. Bis dahin sollte ein Partner gefunden sein, mit dem vertrauensvoll zusammengearbeitet werden kann.