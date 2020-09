Nachdem der Verein im Jahr 2014 die über einen Hektar große Wiese, im Volksmund „Thomes Wiese“ genannt, auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Klaus Reddemann gepachtet hatte, wurden dort im Herbst 2017 insgesamt 67 verschiedene alte Obstsorten als Hochstamm angepflanzt. Der Vorstand des Fördervereins nahm damals auch Kontakt mit der Stadtverwaltung auf und wies auf die Möglichkeit hin, dort an der Westseite des Waldes über den „Dösselschen Rhein“ einen Verbindungsradweg zwischen Dössel und Lütgeneder zu schaffen. Dieser könnte als direkte Verbindung zwischen Diemelradweg und Weserradweg genutzt werden.

In dem Zusammenhang ist auch die Planung zum Bau einer Schutzhütte aufgenommen worden. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung und der Firmen Frank Becker und Günter Amthor wurde diese jetzt soweit fertig gestellt und kann bald genutzt werden. Lediglich die Bepflanzung rund um die Hütte selbst muss noch erfolgen, so der Förderverein.

Bänke und „Waldsofas“ werden aufgestellt

Auf der Terrasse der Schutzhütte sitzend oder auf der Streuobstwiese in der Sonne liegend, hat der Betrachter einen wunderbaren Blick über die Streuobstwiese auf den Desenberg bis hin zu den Kasseler Bergen. Die dazu notwendigen Bänke und „Waldsofas“ sollen zum Frühjahr 2021 aufgestellt werden.

Die Wiese selbst wird – in sicherem Abstand zur Hütte – teilweise gesäumt von einigen Bienenvölkern und großen Insektenhotels, für die extra zwei Blühstreifen angelegt wurden. Für den Fall, dass es im Winter wieder ausreichend Schnee gibt, hat der Verein inmitten der Wiese auch eine Schneise zum Schlittenfahren gelassen.

Für das Jahr 2021 hat der Förderverein Lütgeneder mit dem Kauf eines kleinen, brachliegenden Grundstücks an der Nordseite des Dorfes, direkt an der Kreisstraße 16, ein neues Projekt begonnen. Auch dort sollen ein Rastplatz für Radfahrer, allerdings ohne Schutzhütte, und ein Insektenhotel entstehen. Außerdem soll auf dem Vorplatz der Weißholzhalle in Zusammenarbeit mit der Firma WIB im Frühjahr pünktlich zur Saisoneröffnung eine Ladestation für E-Bikes errichtet werden.