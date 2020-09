6000 Euro Schaden bei Unfall in Borgentreich

Borgentreich (WB). Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag bei Borgentreich gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 28-jähriger Golf-Fahrer am Ortseingang am Rand der Mühlenstraße angehalten. Als er wieder losfahren wollte, achtete er nicht auf einen von hinten kommenden VW Polo.