Reddemann übernimmt Vorsitz

Der Betreiberverein hat jetzt seinen ehemaligen Vorsitzenden Wilhelm Waldeyer verabschiedet und ihm für seinen jahrzehntelangen Einsatz gedankt. Bereits im Januar war Christian Reddemann zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt worden.

Dank an Wilhelm Waldeyer

„Wilhelm Waldeyer war 24 Jahre lang erst als Geschäftsführer und später als erster Vorsitzender im Hallenbetreiberverein aktiv und hat maßgeblich zum heutigen Erscheinungsbild der Halle beigetragen“, berichtet Reddemann.

Die Alsterhalle war im Juni 1972 eingeweiht worden. Zunächst kümmerte sich die Stadt Borgen­treich um die Verwaltung der Halle, begann dann aber im Jahr 1996, die Hallen im Stadtgebiet auf Betreibervereine zu übertragen.

Investitionen realisiert

„Ich habe die Gespräche mit der Stadt Borgentreich von Anfang an mitbegleitet. Wir haben so die Möglichkeit bekommen, die Halle nach unseren Wünschen zu gestalten und zu verwalten, zumal die Alsterhalle von den Bühnern selbst gebaut worden war“, erklärt Waldeyer. Während dieser Zeit konnten viele Investitionen in der Halle umgesetzt werden, beispielsweise die Installation von Photovoltaikanlagen und der Einbau einer mobilen Trennwand.

Der Vorstand überreichte dem ehemaligen Vorsitzenden ein Geschenk zum Dank für seinen Einsatz.

Waldeyer kümmert sich um Vermietung

Waldeyer bleibt dem Verein als zweiter Geschäftsführer erhalten und wird sich auch wie zuvor um die Hallenvermietung kümmern.

Der restliche Vorstand besteht weiterhin aus Hans-Günter Fels als zweitem Vorsitzenden, Heinrich Krull als Hallenwart und Ralf Fricke als Geschäftsführer.

Christian Reddemann hat den ersten Vorsitz übernommen, um damit in die Fußstapfen seines Großvaters Meinrad Reddemann zu treten. „Er war einer der ersten, der die Initiative ergriffen hat, die alte Schützenscheune in Bühne durch eine richtige Halle zu ersetzen“, so Reddemann.