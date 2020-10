Eröffnung wird verschoben

Schießanlage in Borgentreich geht zunächst ohne Feier in Betrieb

Borgentreich (WB). Für diesen Sonntag, 25. Oktober, war die feierliche Eröffnung der neuen digitalen Schießanlage der Schießsportabteilung der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft in Borgentreich geplant. Wie so vieles muss die Veranstaltung auf Grund der steigenden Corona-Zahlen verschoben werden. Die Feier soll nun in „einer ruhigeren und virenärmeren Zeit“ stattfinden, berichtet der Verein in einer Pressemeldung.