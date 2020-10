Barrierefreiheit auf der Toilette

Anlagen veraltet: WCs in der Großenederer Ederhalle sollen behindertengerecht erneuert werden

Borgentreich (WB). Die Toilettenanlagen in der Ederhalle in Großeneder sollen behindertengerecht umgebaut und dem heutigen Standard angepasst werden. Wie berichtet, hatte der alte Borgen­treicher Rat dies in seiner letzten Sitzung vor den Herbstferien beschlossen. Nur Peter Wille (SPD) sprach sich dagegen aus.