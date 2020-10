Das hat die Verwaltung mitgeteilt, die über die Zentrale unter Telefon 05643/8090 erreichbar ist. Offene Sprechstunden gibt es vorläufig nicht mehr. Daneben ist die postalische und elektronische Erreichbarkeit per E-Mail oder per Telefon gewährleistet.

Zutritte werden registriert

Der Zutritt zum Rathaus ist nur über den Haupteingang möglich. Alle Zutritte werden registriert. Somit ist jeder Besucher des Rathauses der Orgelstadt Borgentreich dazu verpflichtet, ein Rückverfolgbarkeitsformular auszufüllen. Das Formular ist auszufüllen und beim Sachbearbeiter beim Behördengang abzugeben.

Formular können vorab über die Internetseite der Orgelstadt herunterladen, am PC ausgefüllt, ausgedruckt und mitgebracht werden.

Anmeldepflicht

Bereits im Frühjahr beim ersten Lockdown hatten die Stadtverwaltungen für den Kundenbetrieb geschlossen. Noch immer gilt in vielen Amtsstuben der Region, so etwa beim Bürgerservice in der Hansestadt Warburg, eine Anmeldepflicht, wenn man beispielsweise einen Ausweis beantragen oder abholen möchte.

www.borgentreich.de