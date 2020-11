Am Abend tauchte der Caddy dann in Manrode an der Blumenstraße auf. Er war dort im Laufe des Tages an der Straße auf einem Parkstreifen abgestellt worden. Anhand des Kilometerstandes stellte die Polizei fest, dass offenbar nur eine kurze Strecke damit gefahren worden war.

Die Kriminalpolizei in Warburg, Telefon 05641/78800, fragt, ob jemand den Diebstahl oder das Abstellen des weißen Caddys beobachtet hat und Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann.