Corona drückt auf die Finanzen

„Es sind bewegende Zeiten, und diese Zeiten werden sicherlich nicht nur in Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung bewegend bleiben“, gab Derenthal in einer Präsentation der Zahlen zu Bedenken.

Die Corona-Pandemie belaste in nahezu allen Bereichen. So habe die Orgelstadt allein für Desinfektionsmittel, Spuckschutze und Desinfektionsspender bisher etwa 30.000 Euro aufgewendet. „Personelle Mehraufwendungen können noch nicht abschließend beziffert werden“, sagte er.

Die gute Nachricht: Die Gewerbesteuern, die die 246 Borgentreicher Betriebe bislang im Krisenjahr gezahlt haben, unterliegen „einer gewissen Stabilität“, wie der Kämmerer es ausdrückte. 2019 ist von den Steuerzahlungen der Firmen sogar 3,09 Millionen Euro in Borgentreich hängen geblieben – und damit 1,2 Millionen Euro mehr als zunächst geplant. „Es handelt sich um eine Rekordergebnis“, berichtet Christoph Derenthal.

Und auch im Krisenjahr 2020 sehe es so aus, als setze sich diese Stabilität fort. Bislang liegen die Werte bei den Gewerbesteuern noch 330.000 Euro über dem Haushaltsansatz von 2,3 Millionen Euro. Es habe nur wenige Anträge der Firmen auf Stundung der Steuern gegeben – und die seien „grundsätzlich unbürokratisch unter Berücksichtigung des Einzelfalls ohne Berechnung von Stundungszinsen stattgegeben worden“, führte Christof Derenthal aus.

Ebenfalls stabil sind in Borgentreich die Zahlungen der Eigenheimbesitzer, die Grundsteuer B. Sie macht in der Orgelstadt jährlich eine Einnahme von etwa einer Million Euro aus. Sogar die Hundesteuereinnahmen für 2020 liegt aktuell leicht über dem prognostizierten Wert von 55.000 Euro.

Deutliche Einbußen müsse die Stadt aber beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer hinnehmen. 300.000 Euro unter dem erhofften Anteil werde der wohl liegen, schätzt Deren-thal. Dabei seien aber die Folgen des derzeitigen sogenannten Teil-Lockdowns noch nicht berücksichtigt.

Zunächst seien für das Jahr 2021 auch stabile Zahlungen aus Düsseldorf angekündigt worden. Die Schlüsselzuweisung, die den größten Posten ausmacht, liegt nach ersten Berechnungen wegen der zurückgegangenen Steuerkraft in der Orgelstadt sogar 414.000 Euro über dem Wert von 2020 von 3,4 Millionen Euro. Auch bei anderen Pauschalzahlungen des Landes (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) seien bislang stabile Zahlungen angekündigt worden.

Der Borgentreicher Kämmerer kündigte auch an, dass der Haushaltsplan 2021 aufgrund der Corona-Situation, aber auch wegen der Kommunalwahlen und des erheblichen Umstellungsaufwands auf eine neue Software im Finanzwesen erst im neuen Jahr in den Rat eingebracht wird. Vorgesehen sei hierfür die Sitzung am 9. Februar. Beschlossen werden soll der Etat 2021 dann am 23. März.