Wer nach schönen Geschenkideen mit individueller Note sucht, ist bei ihr richtig. Die Großenederin näht nicht nur süße Kinderkleidung und Stofftiere, sondern kreiert auch Bilderrahmen mit Beleuchtung. Auch die Beschriftung von Laternen mit eigenen Fotomotiven aus Folie ist möglich.

Kreative Ideen umzusetzen, das macht der 33-jährigen Spaß. Vor neun Jahren fing sie an zu nähen. „Ich sah in einer Zeitschrift eine Tasche und sagte mir: Die muss ich unbedingt haben“, erinnert sich Juliane Michels. Sie setzte sich an die Nähmaschine ihrer Mutter und legte los. Mit dem erfolgreichen Umsetzen ihres ersten Projekts war bei der jungen Frau das Feuer entfacht.

Das Nähen hat sie sich daraufhin über die Methode „Learning by doing“ selbst beigebracht. 2017 meldete sie ein Kleingewerbe an. Seitdem verkauft unter dem Namen Julemi vor allem über Facebook und andere Plattformen ihre Ware. Seit 2019 bietet sie im Second-Hand-Laden „Spiegelzwerge“ von Nicole Grebe in Daseburg eine Auswahl selbstgenähter Kinderkleidung, Kissen und Accessoires an.

Natürlich waren auch ihre Gesichtsmasken aus buntgemusterten Stoffen in diesem Frühling sehr gefragt. Im Sommer folgten dann dünne Loops als Gesichtsbedeckung. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb sich die Gesundheitspflegerin und Mutter eines zweijährigen Sohnes einer ganz anderen Aufgabe zugewandt hat.

Im April hat die 33-Jährige dann damit begonnen, Bilderrahmen zu dekorieren und zu beleuchten. Gerade für den „Geburtsstern“, der auch für Zwillinge angefertigt werden kann, ist die Nachfrage groß. Dafür setzt sich Juliane Michels vor den Computer und gibt die Daten des Neugeborenen wie Datum, Uhrzeit, Größe, Gewicht, Namen und zusätzlich gewünschte Begriffe wie „Wunschkind“ oder „Liebe“ ein und arrangiert sie zu einem Stern.

Das fertige Motiv lässt sie ausplotten und bearbeitet es nach. „Der Plotter schneidet die Umrisse des Motives für mich aus, aber alle überschüssigen Flächen muss ich per Hand entfernen. Das ist schon eine ziemliche Fuckelarbeit“, erklärt sie. Anschließend wird das Motiv auf eine Transferfolie übertragen. Dann wird es auf die Glasfläche eines quadratischen Passepartoutrahmens geklebt.

Bis der Rahmen mit einer Sterneffektfolie und einer LED-Lichterkette mit Timerfunktion versehen ist, vergehen etwa drei Stunden. Die Vorlagen gestaltet sie selbst oder erwirbt Kaufvorlagen, die sie verwenden darf.

Besonders das Bearbeiten von Familienfotos braucht Zeit und nicht jeder Schnappschuss ist zur Verwendung geeignet, denn sind die Pfade – also beispielsweise schraffierte Flächen – zu klein, kann der Drucker diese nicht verarbeiten. Gleich durch drei verschiedene Apps führt Juliane Michels die Bilder, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Die ersten Aufträge für Weihnachten sind bei ihr bereits eingegangen. Wer Interesse an den Artikel oder Fragen zu Julemi hat, kann mit Juliane Michels Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse julemi@mail.de, unter Telefon 01520/8858783 oder per Facebook.